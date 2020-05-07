MSB:"Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor."
MSB: 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
07.05.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor."
Etiketler : msb,pkk,
702214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702214.aspx
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