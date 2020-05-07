AYRINTILAR GELİYOR...
Gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir etkisiz hale getirildi
07.05.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden aranalarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. "
Etiketler : tunceli,ovacık,terörist,
702249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702249.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER