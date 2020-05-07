Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB: İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
07.05.2020 - 12:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,devriye,kara devriyesi,Rusya,İdlib,
702260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702260.aspx
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