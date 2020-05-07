Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Azerbaycan Ticaret Bakanı Mikayil Jabbarov, Kazakistan Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov ve Ticaret Bakanı Kairat Torebayev, Kırgızistan Ekonomi Bakanı Sanzhar Mukanbetov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve gözlemci ülke Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijarto'nın katıldığı toplantıda önemli kararlar alındı.

Katılımcı bakanlar, korona virüsün neden olduğu ekonomik sıkıntılar ile iç ve dış ticarette yaşanan zorlukların giderilmesi için attıkları adımları ve aldıkları tedbirler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Türk Konseyi'nden elde edilen bilgilere göre üye ve gözlemci ülkelerin ekonomi, ticaret ve gümrükten sorumlu bakanlıkları ve kurumlarının katılımıyla, Genel Sekreterlik koordinasyonunda ortak bir Eylem Planı oluşturulması hususunda mutabakat sağlandı.

Türk Konseyi devletleri arasında e-ticareti kolaylaştırmak için gerekli temelleri atmayı kararlaştırdı

Türk Konseyi üyesi devletler ve gözlemci üyeler, yeni dönemde dijital ekonomi ve e-ticaret konusunda işbirliklerini hızlandıracak ve bu konuda ortak bir sistem geliştirecek. Bu bağlamda, Türk Konseyi devletleri arasında e-ticareti kolaylaştırmak için gerekli temelleri atmayı kararlaştırdı.

Türk Konseyi Budapeşte Ofisi de üye devletler için Macaristan ve Avrupa'da özel yatırım geliştirme programı hazırlayacak ve ayrıca pandeminin olumsuz sosyo-ekonomik etkileri ile mücadelede gerekli görülen faaliyetlere katkıda bulunacak.

Ticaret bakanları toplantısının en önemli gündem maddelerinden birini de gıda güvenliği oluşturdu. Gıda güvenliğini sağlayacak önlemlerin geliştirilmesi, üye ve gözlemci devletler arasında zaruri ürünlere ilişkin ortak bir listesinin oluşturulması, ilaç ve tıbbi malzeme ile birlikte insani yardım da dahil olmak üzere temel tüketim mallarının gümrükten geçiş prosedürlerinin hızlandırılması ve ithal vergilerini düşürme mekanizmalarının geliştirilmesi toplantıda tartışıldı. Bu çerçevede üye ve gözlemci ülkeleri arasında bir “yeşil koridor” kurma ve insani malların, temel tüketim mallarının, ilaçların ve tıbbi ekipmanların teslimatını kolaylaştırmak için sınır geçiş noktalarında “yeşil şerit” kullanma olasılığı da gündeme geldi.

Yeşil bir koridor oluşturulması, temel mallar listesinin hazırlanması, uzaktan avans bildirim sistemleri ve çok araçlı taşımacılık gibi birbiriyle bağlantılı konularda eşgüdümü sağlamak üzere daha önce Ulaştırma Bakan Yardımcıları düzeyinde tesis edilen Ulaşım Koordinasyon Komitesi mekanizmasına ticaret ve gümrükten sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de dahil edilmesi karara bağlandı. Bu tür ortak koordinasyon mekanizmasının bölgedeki ulaşım operasyonlarını daha etkili kılması bekleniyor.

Korona virüs pandemisi sonrası dönemde bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması da toplantıda tartışıldı

Bakanlar, yük taşımacılığının ülkeler arası hareketleri ve bununla ilgili sorunlar hakkında operasyonel veri alışverişi için bir algoritma oluşturulması ile sürdürülebilir ticari ilişkiler ve ulaşım hakkında görüşlerini paylaştı. Ayrıca korona virüs pandemisi sonrası dönemde bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması da toplantıda tartışıldı.

Ekonomik durumların erken toparlanması için gelecekte atılacak ortak adımları masaya yatıran Türk Konseyi Ekonomi ve Ticaret Bakanları, pandemi sonrası dönemde salgının olumsuz sosyoekonomik etikleri en aza indirgeyecek ortak eylemler ve işbirliğini yönlendirecek fikirler üzerinde durdu. Bu bağlamda, Türk Konseyi çerçevesinde “Tedarik Zinciri Grubu”nun kurulması ve Sağlık İş Forumlarının düzenlenmesi gibi çeşitli konular gündeme geldi.

Bakanlar ayrıca Ortak Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla gerekli adımların daha hızlı atılması ve Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nin faaliyetlerinin yoğunlaştırılması konularını da değerlendirme fırsatı buldu.

