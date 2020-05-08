Havalimanında 30 gün boyunca hastanenin inşa sürecinde aşama aşama havadan görüntülendi. İnşaatın 15 gün sonra bitirilerek hastaneye ilk hastaların alınması hedefleniyor. Havadan çekilen görüntülerde, 30 gün içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin inşaatta geldiği son durum gözler önüne serildi. İşçilerin yoğun mesaisiyle Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü. Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler yedi gün 24 saat esasına göre çalışıyor.
Yeşilköy hastanesinde adım adım sona doğru...
08.05.2020 - 05:19 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 05:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın virüs ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı’nda 8 Nisan günü ilk hareketlilik başlamıştı.
Etiketler : atatürk havalimanı hastane,yeşilköy hastane,
702453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702453.aspx
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