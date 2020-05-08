Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde gömlek üretimi yaparak ihraç eden bir tekstil fabrikası, Avrupa’dan aldığı 1 milyon ceset torbası siparişini yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyor. Ceset torbasının yanı sıra tulum ve maske üretimi de yapan firma, talepleri yetiştirmek için çift vardiya üretim yapıyor. 110 kişinin çalıştığı fabrikada günlük olarak ortalama 6 bin adet ceset torbası üretiliyor. Fabrikanın üretim sorumlusu Orhan Soylu, gömlek piyasasının durması nedeniyle iş kolunu değiştirdiklerini ifade ederek “Daha önce gömlek tedarik eden fabrikamız salgın sonrası ceset torbası siparişleri almaya başladı. Toplam talep şu anda 1 milyonu geçti. Bu rakam daha da artacağa benziyor” dedi.