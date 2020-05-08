Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüleburgaz Belediyesine başvuran Platform, derenin temizlenmesine resmiyet kazandırılması için numune alınarak laboratuvarda analiz yapılmasını talep etti.

SU, ANALİZ EDİLSİN

Platform üyeleri ayrıca derenin kirletilmesinde baş aktör olan fabrikaların araştırılıp gereken cezaların kesilmesi için Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğüne dilekçeli başvuruda bulundu. Platform üyelerinden alınan bilgiye göre hangi fabrikaların faaliyetinin durdurulduğu, hangilerinin çalışmakta olduğunun belirlenerek deredeki kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanarak gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.