Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi" ifadelerine yer verildi.
MSB duyurdu: Türkiye'den Tunus'a koronavirüs yardımı
08.05.2020 - 08:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,Tunus,koronavirüs,yardım,
702470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702470.aspx
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