Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın karantinada olduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki 51 bin 747 vatandaş evlerine uğurlandı
08.05.2020 - 10:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın karantinada olduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,yurt,karantina,koronavirüs,
702521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702521.aspx
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