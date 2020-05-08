Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile telefonla görüştü.

Şentop, görüşmede, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde beyin ameliyatı geçiren Mesut Yılmaz için geçmiş olsun dileğinde bulundu.