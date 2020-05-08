Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile telefonla görüştü.

Şentop, görüşmede, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde beyin ameliyatı geçiren Mesut Yılmaz için geçmiş olsun dileğinde bulundu.