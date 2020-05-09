Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, yolcular araçlara maskesiz binemeyecek.
Taksiye binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Şoförler taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek. Her müşteriden sonra o kişinin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacak.
Taksilere en fazla 3 kişi maskeli olarak binecek
09.05.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “ticari taksilere” ilişkin yeni genelge göndererek, hijyen tedbirlerini belirledi. Genelgeye göre, taksi durakları ve taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek. Araç şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek, taksi içinde mutlaka maske kullanacak.
Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, yolcular araçlara maskesiz binemeyecek.
Etiketler : taksi,koronavirüs,
702743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702743.aspx
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