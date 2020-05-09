Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, yolcular araçlara maskesiz binemeyecek.

Taksiye binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Şoförler taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek. Her müşteriden sonra o kişinin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacak.