Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı
09.05.2020 - 03:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.
Etiketler : hamza cebeci,
702744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702744.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER