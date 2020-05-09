Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen iki tutuklu/hükümlünün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapıldığı, testlerde 42 mahkûmun daha Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı anlatıldı. Odalarından derhâl çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlülerin, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.