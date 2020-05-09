Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen iki tutuklu/hükümlünün Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapıldığı, testlerde 42 mahkûmun daha Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı anlatıldı. Odalarından derhâl çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlülerin, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
Silivri’de 44 mahkûm koronavirüslü çıktı
09.05.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 44 tutuklu/hükümlünün yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.
Etiketler : silivri,silivri cezaevi,
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