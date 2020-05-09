Bu çocukların yarısının her türlü ilgi ve alakadan yoksun, sığınacakları yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşadığına işaret edilen raporda “Küresel çatışmalarda yer alan çocuk asker sayısı beş yıl içinde yüzde 159 arttı. 2012’den bu yana 30’dan fazla ülkede en az 300 bin çocuk aktif olarak savaştırıldı. Velisiz, sahipsiz olan çocuklar ise organ mafyaları, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk edildi. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının, ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koyuyor” denildi.
Dünyada 140 milyon öksüz ve yetim var
09.05.2020 - 06:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (İNSAMER) yayımlanan 2020 Yetim Raporu’nda, dünyada her gün 10 bine yakın çocuğun yetim veya öksüz kaldığı, dünyadaki öksüz ve yetim çocuk sayısının ise en az 140 milyon civarında olduğu bildirildi.
Etiketler : İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi,yetim,
702767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702767.aspx
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