Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çocukların yarısının her türlü ilgi ve alakadan yoksun, sığınacakları yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşadığına işaret edilen raporda “Küresel çatışmalarda yer alan çocuk asker sayısı beş yıl içinde yüzde 159 arttı. 2012’den bu yana 30’dan fazla ülkede en az 300 bin çocuk aktif olarak savaştırıldı. Velisiz, sahipsiz olan çocuklar ise organ mafyaları, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk edildi. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının, ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koyuyor” denildi.