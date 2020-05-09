Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi” denildi.