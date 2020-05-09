Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi” denildi.
MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi”
09.05.2020 - 21:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan’a gönderildiğini bildirdi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
702947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/702947.aspx
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