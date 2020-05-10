Bakan Koca sosyal medya hesabından, yaptigi paylasimda "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun" ifadelefini kullandı.
Sağlik Bakani Koca'dan Anneler günü mesaji
10.05.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlik Bakani Fahrettin Koca,Anneler günü nedeniyle sosyal medya hesabindan bir mesaj yayimladi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlik Bakani Fahrettin Koca,Anneler günü,mesaj,
703035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703035.aspx
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