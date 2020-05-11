Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerleri selamlayan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini anlattı. Kahraman güvenlik güçlerinin ülkenin birlik ve beraberliği için dağlarda teröristleri korkuttuğunu ifade eden Soylu "Çoğu bitti azı kaldı. Yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü. Allah nasip ederse bu yıl stratejisini yeniden planladığımız yeniden ortaya koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz operasyon zincirimizle terör örgütüne 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu hep beraber göstereceğiz" dedi.