Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’leri tespit ederek imha etti" denildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’ler imha edildi
11.05.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP’lerin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
703319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703319.aspx
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