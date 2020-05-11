Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; bu hafta Antalya, Mersin Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak."
Bakan Kurum: 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak
11.05.2020 - 13:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; bu hafta Antalya, Mersin Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak."
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Kurum,
703322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703322.aspx
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