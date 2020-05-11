Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; bu hafta Antalya, Mersin Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak."