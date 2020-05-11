Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti ve Dominik Dışişleri Bakanları ile oradaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi ve bu ülkelerin tıbbi malzeme talepleri ile ilgili görüşüldüğü belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, Haiti'li meslektaşı Joseph ile görüştü
11.05.2020 - 21:52 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,
703415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703415.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER