Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti ve Dominik Dışişleri Bakanları ile oradaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi ve bu ülkelerin tıbbi malzeme talepleri ile ilgili görüşüldüğü belirtildi.