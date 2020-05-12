Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur-Sen, Kızılay’a kan bağışının önemini vurgulamak için iftar yemeğinde bir araya geldi. Kızılay’a kan bağışına dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,

“Kızılay ve Memur-Sen insanı yaşatmak için her noktada hep birlikte hareket etti. Covid-19 nedeniyle duran hayat ve sokağa çıkamayan insan ile verilemeyen kan gibi birçok sorun bu gün başlattığımız kan vermeye Kızılay’a çağrımızla bir nebze olsun azalacaktır.

Kızılay’ın kan bankası stoku sıkıntısını ortadan kaldırmak için hep birlikte destek olacağız. Memur-Sen olarak pandemi sürecinde kampanyalar düzenledik. Cumhurbaşkanımız’ın “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdik. Ve toplam 4 milyon TL bir yardımı bu süreçte yaptık.

Memur-Sen konusu insan olan her konunun muhatabı ve tarafıdır. Kan vermek ihtiyacı olana yardım etmektir. Bu anlayışla hepimiz kan vereceğiz. Kızılay, sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda AR-GE, inovasyon ve geliştirici niteliklere sahiptir. Bu süreçte Kızılay, sağlık çalışanları gibi önemli işler görüyor” dedi.

Hemşireler gününe dikkat çeken Yalçın, sağlık çalışanlarının anneler gününü de tebrik etti.

“İyilik bizim kanımızda var” diyerek kan bağışında bulunacaklarını vurgulayan Yalçın, TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na seslenerek Kızılay’a kan bağışına destek vermesini istedi.

Yalçın, konuşmasının ardından Kızılay’a kan bağışında bulundu.