Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya İl Jandarma Komutanlığında bir teğmen, bir uzman çavuş ve yedi jandarma erinin Covid-19 testi pozitif çıktı. On dört günlük tedaviyle iyileşen askerler, örnek bir davranışa imza atarak Kızılay'a immün plazma bağışında bulundu. Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, immün plazmanın, Covid-19 tedavisi devam eden kişilere uygulandığını söyledi. Yıldırım "Virüsü yenen kişilerin vücutlarında oluşan antikorları plazma bağışıyla alıyoruz. İyileşenlerden her bağışta, iki hastada kullanılabilecek immün plazma alıyoruz" dedi. SAMSUN