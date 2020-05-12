Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter’daki hesabından Gökçek’e destek mesajları paylaşan Hâkime Pehlivan “İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!” dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek “Ölüm adın kalleş olsun” mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek “türküler hiç kimseye zarar vermez” iletisini paylaştı.



Pehlivan'ın Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C ile adı anılan ve örgüt üyesi suçlamasıyla yargılanan birisine destek vermesi tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Adalet sizin elindeyse vay hâlimize. Siz hangi ülkenin hâkimesisiniz" diye tepki gösterdi.



HSK DEVREYE GİRDİ

Bütün bu tartışmaların ardından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Karşıyaka Hâkimesi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Kararın ardından kendini savunan Pehlivan "Bizi susturmak için böyle bir şey yaptılar. Umarım HSK yanlışından döner. Taraf tutmakla DHKP-C'yi övmekle suçlanmak son derece üzücü" dedi.

Hâkime Pehlivan ile ilgili ilginç bir bilgi de ortaya çıktı. 2014 yılında KHK ile kapatılan YARSAV'ın HSYK adayı olduğu belirlendi. YARSAV, 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılmıştı. YARSAV'ın Başkan Yardımcısı Oktay Aydın FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aydın'ın ByLock kullanıcısı olduğu da belirlenmişti.