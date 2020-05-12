Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili son gelişmeleri açıklayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları söyledi: İlaç ve aşı ile ilgili 17 farklı proje yürütülüyor. Bu projelerde bizim 29 üniversitemiz, sekiz firmamız, dokuz da araştırma kurumumuz yer alıyor. 260’ın üzerinde de araştırmacı en hızlı ve en etkin bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. İnşallah yaz aylarında ilaçla ilgili önemli bir aşamaya geleceğiz. Yani ilaç sunma noktasında. Bununla ilgili inşallah daha erken de gerçekleştirme durumumuz var. Haziran ayında bununla ilgili kamuoyu ile bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Aşıda da sekiz tane farklı teknoloji ile aşı geliştirme çalışması içerisindeyiz. Bu teknolojilerin bazılarında da daha erken aşamada sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. En azından birinde hayvan deneyleri aşamasındayız.