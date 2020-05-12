Konuyla ilgili son gelişmeleri açıklayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları söyledi: İlaç ve aşı ile ilgili 17 farklı proje yürütülüyor. Bu projelerde bizim 29 üniversitemiz, sekiz firmamız, dokuz da araştırma kurumumuz yer alıyor. 260’ın üzerinde de araştırmacı en hızlı ve en etkin bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. İnşallah yaz aylarında ilaçla ilgili önemli bir aşamaya geleceğiz. Yani ilaç sunma noktasında. Bununla ilgili inşallah daha erken de gerçekleştirme durumumuz var. Haziran ayında bununla ilgili kamuoyu ile bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Aşıda da sekiz tane farklı teknoloji ile aşı geliştirme çalışması içerisindeyiz. Bu teknolojilerin bazılarında da daha erken aşamada sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. En azından birinde hayvan deneyleri aşamasındayız.
TÜBİTAK Başkanı Korona ilacı için tarih verdi
12.05.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 06:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedavisine yönelik oluşturulan Covid -19 Türkiye Platformu, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Gen Mühendislik Biyoteknoloji Enstitüsünde kurulan laboratuvarda aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler : tübitak,korona,
703471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703471.aspx
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