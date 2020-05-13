Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde stratejik bir yatırım olan Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için özel bir firmaya yer tahsis işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'taki Delice mitinginde, bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale'ye F-16, SİHA bomba, gövde üretim ve dolum tesisi kurulacağının müjdesini vermişti.