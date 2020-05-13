Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak
13.05.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
703705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703705.aspx
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