MSB: "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."
MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi
13.05.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,
703708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703708.aspx
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