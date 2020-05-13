Sağlık Bakanı Koca:"Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız."
Bakan Koca: Çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri sokaklara kavuşuyor
13.05.2020 - 09:45 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca:"Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız."
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
703717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703717.aspx
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