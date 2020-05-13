MSB: Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.
MSB: PKK'ya ait 30 kutu Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi
13.05.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.
Etiketler : MSB,
703793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703793.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER