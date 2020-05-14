Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.