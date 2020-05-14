İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. İlyas Topsakal, AB ve BM'nin yanı sıra insan hakları kuruluşlarına kadar bu davayı götürmeyi düşündüklerini belirterek "Bu dava süreci sadece Türkiye ile sınırlı değil ayrıca KKTC'nin de haklarını bu davalara ekledik" dedi. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak da amaçlarının gasbedilmiş haklarımızı geri almak olduğunu kaydederek "Haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.
12 Ada ve Girit'in iadesi için dava
14.05.2020 - 06:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri STK'larıyla birlikte hareket eden Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, hukuken Türkiye'ye ait olduğunu düşündükleri 12 Ada, Girit, Libya, Musul-Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor.
Etiketler : 12 ada,girit,
703913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/703913.aspx
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