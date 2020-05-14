Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. İlyas Topsakal, AB ve BM'nin yanı sıra insan hakları kuruluşlarına kadar bu davayı götürmeyi düşündüklerini belirterek "Bu dava süreci sadece Türkiye ile sınırlı değil ayrıca KKTC'nin de haklarını bu davalara ekledik" dedi. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak da amaçlarının gasbedilmiş haklarımızı geri almak olduğunu kaydederek "Haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.