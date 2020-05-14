Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca şunları kaydetti: “İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70’ine ulaştı. Şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Bugün sayıları 6.239’a ulaşan filyasyon ekiplerimiz riskli 722 bin kişiye ulaştılar. Virüs kapması muhtemel kişiler izole edildiler. Eğer bunu yapmamış olsaydık hastalık yayılırdı. Şu an salgın kontrol altında. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz. Ancak şunu unutmayalım ki; salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dâhilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanede ya da evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs tam bilemediğimiz bir dönem boyunca aramızda varlığını sürdürecektir. Alışveriş kuyruğuna, pazar kalabalığına karışmak risktir. Maske tek başına koruyucu değildir. Yoğunluğu az yerleri kullanalım. Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.”

BAYRAM KARARI SONRA

Bakan Koca, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik soruya da, “Salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona göre gündeme alırız” karşılığını verdi.