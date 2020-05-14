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Bakan Soylu: "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!"
14.05.2020 - 15:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!"
Etiketler : bakan soylu,açıklama,vefa destek grubu,
704025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704025.aspx
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