Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi.
Bakan Koca: Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı
14.05.2020 - 17:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
704040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704040.aspx
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