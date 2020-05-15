Erzincan’da bugün itibariyle koronavirüs tablosu şöyle belirtildi: Bugün yatan hasta sayısı 8, taburcu olan hasta sayısı 4.
Toplam 218, toplam taburcu 147, toplam hayatını kaybeden 6, entübe 1, ayaktan şifa 63, yurtta kalan 6, çalışılan toplam numune 2 bin 363.
Erzincan’da koronavirüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti
15.05.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de yeni tip koronavirüsün (covid-19) görülmesinin ardından Erzincan’da bugüne kadar geçen süreçte 6 kişi hayatını kaybetti.
Erzincan’da bugün itibariyle koronavirüs tablosu şöyle belirtildi: Bugün yatan hasta sayısı 8, taburcu olan hasta sayısı 4.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzincan,koronavirüs,vaka,
704192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704192.aspx
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