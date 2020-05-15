Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’da bugün itibariyle koronavirüs tablosu şöyle belirtildi: Bugün yatan hasta sayısı 8, taburcu olan hasta sayısı 4.

Toplam 218, toplam taburcu 147, toplam hayatını kaybeden 6, entübe 1, ayaktan şifa 63, yurtta kalan 6, çalışılan toplam numune 2 bin 363.