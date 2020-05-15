Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarından itibaren cadde, sokak ve açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele tedbirleri kapsamında, yarından itibaren market ve pazar gibi insanların toplu halde bulunabileceği yerlerin dışında cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskine, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına karar verilmiştir. Gelinen noktada koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile il genelinde tüm vatandaşlarımızın 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir."

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.