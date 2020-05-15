Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik
15.05.2020 - 21:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 21:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
Etiketler : Çavuşoğlu,
704360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704360.aspx
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