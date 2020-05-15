Meteorolojik verilere göre  17 Mayıs pazar günü hava  sıcaklıklarının  yüksek seyredeceğinin  değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler  pazar günü  12:00- 18:00 saatlerinde sokağa  çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir. 