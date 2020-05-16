Şu ana kadar operasyon bölgelerinde Covid-19 vakası görülmediğini belirten Bakan Akar, TSK’da 1 Haziran’dan itibaren normalleşmenin başlayacağını söyledi. Akar “31 Mayıs’tan itibaren terhisler, 5 Haziran’dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. Bedelli statüsünde bir değişiklik yok, 20 Haziran’dan itibaren de onların celpleri başlayacak. 4 haftalık eğitimlerini yapmak suretiyle vatan görevini tamamlayacaklar. 5 Haziran’dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler” dedi. Akar, terörle mücadele kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.393 teröristin etkisiz hâle getirildiğini söyledi.
Bakan Akar: Terhisler 31 Mayıs’ta başlayacak
16.05.2020 - 07:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, katıldığı televizyon programında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve normalleşme sürecine yönelik planlamaları anlattı.
Etiketler : hulusi akar,
704412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704412.aspx
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