Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar operasyon bölgelerinde Covid-19 vakası görülmediğini belirten Bakan Akar, TSK’da 1 Haziran’dan itibaren normalleşmenin başlayacağını söyledi. Akar “31 Mayıs’tan itibaren terhisler, 5 Haziran’dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. Bedelli statüsünde bir değişiklik yok, 20 Haziran’dan itibaren de onların celpleri başlayacak. 4 haftalık eğitimlerini yapmak suretiyle vatan görevini tamamlayacaklar. 5 Haziran’dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler” dedi. Akar, terörle mücadele kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.393 teröristin etkisiz hâle getirildiğini söyledi.