Camilerde cemaatle namaz kılınamaması nedeniyle üzgün olduğunu vurgulayan Erbaş "4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak" dedi. Başkan Erbaş, bayram namazının da kılınmasının şu an için mümkün olmadığını kaydetti.
'12 Haziran’da cumayı avlularda kılacağız'
16.05.2020 - 07:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Etiketler : camiler ne zaman açılacak,
704414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704414.aspx
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