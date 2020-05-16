Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camilerde cemaatle namaz kılınamaması nedeniyle üzgün olduğunu vurgulayan Erbaş "4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak" dedi. Başkan Erbaş, bayram namazının da kılınmasının şu an için mümkün olmadığını kaydetti.