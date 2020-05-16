Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'un gelişim alanının turizm olacağını vurgulayan Vali Şıldak, bu alanda gerek tanıtım, gerekse turizm alanlarının alt yapısının geliştirilmesine yönelik birçok konuda adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımların en başında ise Salda Gölü ile ilgili yürütülen çalışmaların yanı sıra Lavanta Yolu Projesi geliyor. Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleri ile hayata geçiren Şıldak, alanda incelemede bulundu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden son durumla ilgili bilgi aldı.

İncelemeleri sonrası ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaşan Şıldak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan ödenekle Lavanta Tanıtım Merkezi Binasının yapımını tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenlemesi sonrasında Lavanta ile Salda Gölünü birleştirecek olan Lavanta Yolu üzerindeki bu alan Burdur'un gözde bir turizm tesisi olacak. Burdur turizm ile gelişecek" ifadelerine yer verdi.