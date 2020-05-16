İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri dün 81 ilde eş zamanlı berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kuaför, AVM, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün yapılan Covid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı.