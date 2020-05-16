Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 257'nci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

HDP'nin çocukları kaçırmaya aracılık etmesine tepki gösteren Salim, şöyle konuştu:

"Oğlum için buraya geldim. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. HDP'ye sesleniyorum, oğlumu neden kandırıp götürdüler? Evladım hafızlık yapıyordu. Bizden ne istiyorlar, çocuklarımızı neden dağa gönderiyorlar? 5 senedir, yavrum sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Sonuna kadar biz buradayız. Hamza, oğlum seni bekliyorum. Perişan oldum. Sana sütümü verdim. Seni böyle mi, yetiştirdim? Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Bütün ailemiz seni bekliyor."

Oğluna teslim olma çağrısında bulunan anne Salim, "Oğlum kaç gel devlete teslim ol. O yol senin yolun değil. Sen Kur'an okumuşsun, sen nasıl o Kur'an'ı bıraktın." ifadelerini kullandı.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, 257 gündür eylemini sürdürdüğünü bildirdi.

Evladını almadan ayrılmayacağını anlatan Bingöl, "257 gün değil, 257 yıl geçse de burada beklemeye devam edeceğim. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Bingöl, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP, Kürtleri savunduğunu söyleyip, açıklamalar yapıyor. Hepsi yalan. Bütün dünya bilsin ve öğrensin bunların yalanlarını. Bunlar Kürt kanı üstüne rant sağlıyor. Kürtlerin çocuklarını dağa götürüp ölüme terk ediyorlar. 257 gündür, onların kapısında bekliyoruz. Bunlarda vicdan olsa bizim çocuklarımızı götürmezlerdi. Bunları Allah'a havale ediyoruz. Ama hakkımızı da sonuna kadar savunacağız, sonuna kadar burada direneceğiz."