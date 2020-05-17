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Büyükçekmece'de korkunç olay! 2 çocuk annesi 6. kattan düştü
17.05.2020 - 09:43 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece’de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6’ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar olan talihsiz kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı.
Etiketler : büyükçekmece,intihar,cinayet,kadın,
704678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704678.aspx
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