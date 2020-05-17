Yeni tip koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı ve yol açılışı gün sayıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı üstlenilen yolların inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. 21 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanan hastanenin yollarındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, çalışmaların son aşamaya geldiği görüldü.
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin son durumu havadan görüntülendi
17.05.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ikinci etabı açılış için gün sayarken, yol inşaatı da hummalı bir çalışma ile sürüyor. Hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir Şehir Hastanesi,
704692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704692.aspx
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