Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın (HGK-84 LAB) test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
18.05.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,
704965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704965.aspx
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