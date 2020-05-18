Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.