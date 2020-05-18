MSB: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.
MSB'den 19 Mayıs programı: 30 gemimiz 25 liman ziyareti icra edecek
18.05.2020 - 15:19 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.
Etiketler : MSB,
705007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705007.aspx
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