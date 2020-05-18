İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği de vurgulandı.
Kars’ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
18.05.2020 - 17:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda, 3 jandarma personelinin yaralandığını ve yaralı personellerin hastaneye sevk edildiğini de bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,jandarma,yaralı,Kars,
705035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705035.aspx
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