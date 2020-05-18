Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi"
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi
18.05.2020 - 17:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi"
Kaynak: İHA
Etiketler : HGK-84,Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,
705036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705036.aspx
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