Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı, Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova Mahallerinde 34 farklı adreste 410 polisle uygulama düzenlendi. Düzenlenen uygulamada, 1556 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) bakılırken 897 araç sorgulandı. 16 araç trafik yönünden 27 bin 347 TL para cezası işlem uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. Yoklama kaçağı 5 kişiye tebliğ işlemi uygulandı.

Uygulamada üzerleri aranan kişilerden, 8.01 gram esrar maddesi, 3 adet sentetik hap, 0.87 gram sentetik kannabinioid katkılı toz maddesi ele geçirildi. Üzerlerinden uyuşturucu madde elde edilen 7 kişiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

Gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise Seyhan ilçesine bağlı Meydan mahallesinde 3 kişi gözaltına alındı.